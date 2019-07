Viorica Dancila, despre comisarul european din partea Romaniei: Ar fi de preferat sa fie o femeie

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat, in legatura cu negocierile care se poarta la Bruxelles pentru desemnarea comisarului european din partea Romaniei, ca ar fi de preferat sa fie o femeie. Intrebata daca Romania se gandeste la o functie de vicepresedinte, Viorica Dancila a precizat ca va incerca sa negocieze tot ce e posibil pentru Romania. Viorica Dancila sare in apararea lui Petre Daea! A fost victima unui fake news „Am aratat ca putem face performanta si sunt convinsa ca putem face performanta la nivel european. Nu m-am gandit la un nume de comisar european, exista aceasta dorinta de a avea aceasta egalitate de sanse si ar fi de preferat daca am merge cu un comisar femeie deo ...