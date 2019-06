Viorica Dancila, despre Congresul PSD: Se va alege candidatul la prezidentiale

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a spus ca in cadrul Congresului PSD din 29 iunie se va alege un nou presedinte al PSD, iar candidatul la prezidentiale va fi ales in toamna, dupa ce vor fi efectuate sondajele. Viorica Dancila, declaratii dupa ce Paul Stanescu si-a dat demisia in cadrul CEx-ului ”Intr-un partid este normal sa nu avem acelasi punct de vedere. Faptul ca Paul Stanescu si-a dat demisia mie imi pare rau, am incercat sa-l conving sa nu faca acest lucru, dar mi-a spus ca este din motive personale. Nu regret absolut deloc sa i-am adus aproape de partid. Trebuie sa reglam foarte multe lucruri: in primul rand trebuie sa dam legitimitate conducerii sa isi asume rezultatul ...