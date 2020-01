Viorica Dancila despre construirea spitalului din China in 6 zile: 'Nu putem compara puterea financiara a Chinei cu cea a Romaniei'

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, în condițiile în care China a anunțat că va construi un spital în 6 zile, că autoritățile chineze fac această construcție din fonduri proprii, lucru care este mai ușor decât dacă ar fi realizat pe fonduri europene.

“China face acest spital pe fondurile proprii. Eu cred că un spital făcut din fondurile proprii se poate realiza mult mai repede decât un spital făcut din fonduri europene, unde știm că trebuie îndeplinite anumite condiții, care necesită timp.În al doilea rând cred că nu putem compara puterea financiară a Chinei cu puterea financiară a României, dar eu cred că trebuie să luăm exemple de bune practici și să vedem cum le putem implementa și în România”, a declarat, premierul Viorica Dăncilă, potrivit Madiafax.

Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a precizat că Executivul chinez are avantajul totalitarismului, care se concretizează în lipsa achizițiilor publice.

“Guvernul Chinez are în plus față de noi totalitarismul. Acolo nu există achiziii publice, nu există SICAP-ul. Până la urmă aici ne împiedicăm. Este cu totul și cu totul altceva și nu cred că putem face comparații din acest punct de vedere. Noi suntem țară membră a Uniunii Europene și trebuie să respectăm niște reguli. Pe de altă parte, nu este normal ca în 30 de ani să nu fi construit niciun spital. Eu sunt mulțumită ce ceea ce s-a întâmplat în timpul mandatului meu, am predat studii de fezabilitate, s-au semnat cereri de finanțare, pe baza muncii efectuate de angajații ministerului din mandatul meu, dar în 30 de ani este anormal să nu ai un spital nou construit”, a declarat Sorina Pintea.

Citește și: SURSE - Thriller în Parlament: suspans major la moțiunea de cenzură

Social democrații au promis, în 2016, în cadrul programului de guvernare, realizarea a opt spitale regionale.

La începutului anului, ministerul Sănătăţii, condus acum de Victor Costache, a lansat, pe platformele electronice SICAP şi JOUE, procedura de licitaţie restrânsă pentru achiziţia serviciilor de proiectare a lucrărilor aferente proiectului de construire a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj și a precizat că pregătește şi procedura de achiziţie publică de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic al Spitalului Regional Craiova şi procedura de achiziţie publică de servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic de execuţie al Spitalului Regional Iaşi.

Pe de altă parte, autoritățile chineze, citate de Reuters, au anunțat că un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este în curs de construcție în orașul Wuhan, presa de stat din China relatând că noua unitate medicală ar urma să fie finalizată săptămâna aceasta.