Viorica Dancila, despre contestatarii sai: 'Ori se leaga de coafura, ori se leaga de brosa, ori de o anumita tinuta'

Viorica Dăncilă vorbeşte despre contestatarii săi care îi reproşează lucruri legate de felul în care se îmbracă sau accesorile pe care le poartă. Aceasta afirmă că, deşi a mai făcut greşeli, nu are nimic de ascuns şi nu are nicio spaimă, nici în privinţa propriei averi.

"Vreau să le spun tuturor celor care mă critică că port broşă: Mie îmi place să port broşă. Ori se leagă de coafură, ori se leagă de broşă, ori de o anumită ţinută, ori de o greşeală... recunosc, am făcut. Au căutat şi la avere. Să caute, le doresc succes. Sunt un om care poate să justifice orice are. Nu am absolut nicio spaimă. Singura mea acuzaţie a fost de înaltă trădare, unicat în România, care a pus în pericol un parteneriat strategic", a declarată Dăncilă la România TV.