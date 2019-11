Viorica Dancila, despre declarația sa de avere: Am primit ceasul cadou de la soțul meu, va garantez ca nu valoreaza mai mult de 5.000 de euro

Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat miercuri la sediul central al partidului, că nu are un ceas de aur care valoreaza 20.000 euro si care lipseste din declaratia de avere, așa cum susțin liberalii și că ceasul purtat de ea nu valoareaza mai mult de 5.000 de euro si a fost primit cadou de la sotul ei.

„Nu, este un ceas..nu-l am la mine, este primit de la sotul meu cadou, va garantez ca nu valoreaza mai mult de 5.000 de euro astfel incat sa-l trec in declaratia de avere. Sotul meu nu ar fi alocat 20.000 de euro pentru un ceas. Ce-am vazut ca a dat un domn, a pus alt ceas, nu seamana ce am eu cu fotografia respectiva, o sa va aduc acest ceas sa il consultati”, a zis Dancila.

Liderul deputaților PNL Florin Roman a acuzat-o pe Viorica Dăncilă că nu a trecut în declarația de avere un ceas în valoare de peste 80.000 de lei.

„Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorică Vasilica Dăncilă a incălcat legea prin faptul că a omis să treacă în declarația de avere, ceasul Cartier Ballon Bleu, placat cu aur de 18 Karate. Valoarea de catalog a acestui ceas de lux, cu care doamnă Dăncilă s-a afișat la conferința de presă a PSD, după alegeri, este de 83.678 lei. Deși pozează într-un candidat -sărac și cinstit- că ideologul PSD, Ion Iliescu, doamnă Dăncilă nu pierde nici un prilej pentru a-și afișa opulență. În afară broselor care au făcut deliciul presei, al cerceilor cu diamante, extrem de scumpi pentru un român care trăieste din muncă cinstită, doamnă Dăncilă nu s-a sfiit să-și etaleze ceasul de lux, placat în aur”, a transmis Florin Roman.

