Viorica Dancila, despre guvernare: O sa negociem astfel incat sa putem sa mergem mai departe

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila sustine ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. ”Cea mai buna arma in politica e negocierea. O sa negociem astfel incat sa putem sa mergem mai departe. Daca nu primim votul de incredere, Guvernul ramane la forma initiala si vom gasi o alta formula. Nu ne dam demisia. In 2016 cetatenii ne-au acordat increderea lor. Am avut premieri care cum au dat de un lucru dificil si-au dat demisia pe si a abandonat lupta. Eu vreau sa duc proiectele la sfarsit. Daca va fi motiune de cenzura si va trece, guvernul va cadea si va veni un alt guvern. Primele sondaje legate de alegerile pezidentiale. Care sunt favoritii Din punctul meu de vedere este corect sa procedam asa, nu e ...