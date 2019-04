Viorica Dancila, despre ideea ca Valcov ar fi 'adevaratul premier': 'Nu as accepta niciodata sa fiu pe post si cineva sa ia decizia in locul meu'

Viorica Dăncilă vorbeşte într-un interviu pentru "Adevărul" despre influenţa lui Darius Vâlcov în Guvern. Premierul afirmă despre consilierul său că este bine pregătit, însă neagă faptul că aceasta ar conduce din umbră Executivul.

"Pe probleme economice, Darius Vâlcov este bine pregătit. Este un om care char ştie economie. Dar asta nu înseamnă căt tot ce se decide pe probleme economice poartă amprenta lui Darius. Legat de ordonanţa 114, eu am recunoscut că s-a făcut o greşeală. Drept dovadă am spus că trebuie să avem flexibilitate,să purtăm dialog, astfel încât să putem să reglementăm ceea ce a fost greşit. Ordonanţa 114 are şi lucruri bune: creşterea punctului de pensii, creşteri de salarii, se referă la primării, la partea administrativă", a declarat Dăncilă.

CITEȘTE ȘI: Ce boli poate ascunde o banală durere de cap. SEMNE că trebuie să mergi IMEDIAT la medic

Întrebată cât adevăr este în ideea că Vâlcov ar fi adevăratul premier, Dăncilă a răspuns: "Eu am auzit atât de multe lucruri, încât nu mă miră absolut nimic. Semnăturile le pune premierul. Adoptarea actelor normative se fac de către premier. Deciziile le ia premierul. E exclus aşa ceva. Şi vreau să vă spun că nu aş accepta niciodată să fiu pe post şi cineva să ia decizia în locul meu. Multe dintre decizii s-au luat la partid pentru că noi aplicăm programul de guvernare. Acesta este un lucru corect. Că Darius Vâlcov a lucrat la partea economică a programului de guvernare foarte mult, este un lucru corect. Dar nu Darius Vâlcov ia deciziile."