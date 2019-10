Viorica Dancila despre Klaus Iohannis: "A incalcat flagrant Constitutia. Sa ia o pauza de la poze"

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Klaus Iohannis avea si are obligatia constitutionala si legala sa emita cele doua decrete de revocare la propunerea prim-ministrului, precizeaza Curtea Constitutionala in motivarea deciziei prin care a constatat existenta unui conflict juridic intre Guvern si seful statului. Viorica Dancila nu a ratat ocazia si l-a taxat pe presedinte pentru ca incalca, din nou, Constitutia. ”Modul in care candidatul Iohannis se raporteaza la obligatiile constitutionale ingrijoreaza”, a declarat premierul. ”Presedintele a incalcat flagrant Constitutia!”, a adaugat Dancila, care a spus ca ”ii cer presedintelui sa numeasca ministrii interimari IMEDIAT, nu “de indata” - pentru ...