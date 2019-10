Viorica Dancila despre Klaus Iohannis: "Un conflict juridic de natura constitutionala, generat de refuzul presedintelui"

Viorica Dancila 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Disputa dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis are un nou subiect: decizia Curtii Constitutionale in legatura cu revocari si numiri de ministri. Miercuri, CCR a motivat decizia, iar presedintele este obligat sa o puna in aplicare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial. „Inca o zi de incalcare a Constitutiei de catre presedinte. Domnule Klaus Iohannis, o tara intreaga asteapta sa va faceti treaba. Si nici macar nu v-am cerut sa va sacrificati weekend-ul. Cand puneti in aplicare decizia Curtii Constitutionale?”, a scris, joi seara, premierul pe . CCR il obliga pe presedinte sa emita decretele de revocare pentru Ana Birchall si Mihai Fifor, sa numeasca ministri ...