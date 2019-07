Viorica Dancila, despre masurile economice: Nu vrem sa luam decizii bruste

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila spune ca Guvernul va discuta cu partenerii sociali si toti cei implicati inainte de a lua unele masuri economice, chiar daca "nu putem multumi pe toata lumea". "Nu vrem sa luam decizii bruste", afirma Dancila. Aceqasta considera ca nu crede ca planurile Guvernului in zona financiara vor angrena si masuri sociale. "In primul rand am vorbit de masuri, masurile economice, dar vrem sa avem un dialog, sa vedem impactul acestor masuri, sa vedem toti cei implicati, sa le cerem parerea, sa discutam cu ei, nu vrem sa luam decizii bruste. Aceste decizii trebuie sa le luam in urma discutiilor cu partenerii sociali, cu cei implicati in aceste masuri economice", a spus premierul. Viorica ...