Viorica Dancila, despre 'mazilirea' tandemului Fifor-Teodorovici: 'Cand se ia o decizie o comunicam public'

Viorica Dăncilă refuză să vorbească înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD despre dorinţa unor lideri social-democraţi de a-i demite pe preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, şi secretarul general al PSD, Mihai Fifor.

"Discutiile care au loc referitor la echipe sunt dicutii care au loc in interiorul partidului. Cand se ia o decizie o comunicam public. Mihai Fifor este seful campaniei, dar v-am spus ca vrem sa maximizam rezultatele, avem colegi cu rezultate bune in judetele lor si care vor face o echipa de campanie", a declarat Dăncilă.

Întrebată dacă îşi reproşează ceva cu privire la felul în care a condus PSD, Dăncilă a răspuns: "Nu. Este adevarat ca intotdeauna este loc si de mai bine, dar avand in vedere ca premierul a avut foarte multe sarcini pe cap, presedintia PSD, am detinut si presedintia rotativa, mi-am dorit un dialog bun cu colegii mei. Intotdeuna este loc de mai bine si cred ca dialogul rezolva multe dintre problemele partidului. De fiecare data cand am luat o decizie am avut in vedere si partidul."

Viorica Dăncilă a mai fost întrebată dacă regretă că PSD nu s-a retras de la guvernare după alegerile europarlamentare. "Nu, puterea nu se cedeaza, puterea se castiga. Noi am vrut sa punem in aplicare programul de guvernare, chiar daca stiam ca poate pierdem electorat, am vrut sa punem pe primul loc oamenii", a răspuns Dăncilă.

Viorica Dăncilă a afirmat, cu referire la scenariul ca Paul Stănescu să preia şefia PSD: "Pot sa va confirm ca fiecare dintre colegii mei pot candida la aceasta functie si pot fi buni presedinti."