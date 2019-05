Viorica Dancila, despre relatia cu Liviu Dragnea: Nu am nicio divergenta cu seful partidului

Viorica Dancila Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat astazi, ca „de multe ori” are opinii diferite de cele ale presedintelui PSD Liviu Dragnea, dar ca acestea se incadreaza in „spiritul democratiei” si ca din punctul ei de vedere are o relatie buna cu seful partidului. Viorica Dancila, despre sentinta in cazul lui Liviu Dragnea: Sa nu fie o judecata politica „Am vazut ca apare in spatiul public ca am o divergenta cu dl Dragnea. Nu poate exista o divergenta intre presedintele partidului si premier. Ca de multe ori sunt opinii diferite, ele se incadreaza in spiritul democratiei. Nu, am o buna relatie cu presedintele Liviu Dragnea”, a declarat Viorica Dancila. ...