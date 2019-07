Viorica Dancila, despre scandalul de la CNAS: ''Modul in care au fost gestionare problemele este inacceptabil''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat astazi, la Palatul Victoria, la inceputul sedintei Executivului, ca este intolerabila si inacceptabila situatia de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). De asemenea, premierul a amintit de schimbarea presedintelui interimar al CNAS Razvan Vulcanescu si ca l-a desemnat, la propunerea ministrului Sanatatii, in functie pe Vasile Ciurchea, "un om care a mai lucrat in sistem si care a implementat cardul national de sanatate" „Modul in care au fost gestionare problemele de CNAS este inacceptabil . E intolerabila atitudinea dispretuitoare a celor responsabili sa explice oamenilor de ce sistemul informatic nu functioneaza. Am decis schimbarea presedintelui interimar ...