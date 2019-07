Viorica Dancila, discuții cu Iohannis inainte și dupa CEx: 'Categoric da. Daca vom hotari sa facem aceasta remaniere'

Viorica Dăncilă a anunțat că la CEx al PSD de luni vor fi făcute propuneri și pentru funcțiile de vicepremieri conduse interimar de Ana Birchall și Eugen Teodorovici. Premierul a precizat că după Comitetul Executiv al partidului va avea o discuție și cu președintele Klaus Iohannis.

„Categoric da. Dacă vom hotărî să facem această remaniere. Mai mult decât atât, știți foarte bine că avem două portofolii de vicepremier, pe care le avem cu interimat, și trebuie să facem numiri și pe acele două portofolii. Da, vom face mâine și pe aceste portofolii. Pe parteneriate strategice deja cele 45 de zile se apropie de final”, a declarat Viorica Dăncilă, duminică la Alexandria, întrebată dacă va discuta cu Klaus Iohannis după CEx de luni, conform Mediafax.

Președintele PSD a adăugat că a vorbit deja cu șeful statului și l-a anunțat că intenționează să facă o remaniere guvernamentală, însă nu a discutat despre numele sau portofoliile vizate.

„Am discutat cu președintele României doar referitor la aspectul unei remanieri. Am spus că vreau să fac remaniere. Nu am vorbit despre portofolii și persoane și cred că nici nu este cazul. Trebuie să vorbesc cu președintele după ce înlocuiesc o persoană cu alta să spun pe cine am remaniat și care este ministerul”, a explicat Dăncilă.

GAFĂ a ministrul Educației, Ecaterina Andronescu: a UITAT în ce județ se află

Chestionată dacă Guvernul va rămâne în aceeași formulă, cu 27 de ministere, șeful Executivului a spus că este o variantă luată în calcul, însă această restructurare făcută prin Legislativ, din următoarea sesiune parlamentară trebuie să fie bine fundamentată.

„Pentru a schimba structura Guvernului trebuie să avem vot în Parlament. Dacă vom face o restructurare, avem în calcul și acest lucru, trebuie ca ea să fie făcută pe obiective foarte precise, să vedem care sunt avantajele acestei restructurări, cum putem să o facem. Nu să venim, cum au făcut alte partide, să restructurăm la 15-17, dar fără nimic, fără să venim cu o notă de fundamentare a acestei decizii. Vrem să fundamentăm foarte bine decizia pe care o luăm”, a conchis Viorica Dăncilă.

Pe 11 iunie, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a ministrului Justiţiei Ana Birchall în funcţia de vicepremier interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României.

De asemenea, șeful statului a luat act, pe 3 iulie, de demisia lui Viorel Ştefan din funcţia de vicepremier şi a semnat decretul prin care l-a numit interimar în funcţie pe Eugen Teodorovici.

CEx al PSD va avea loc luni, la Parlament, de la ora 12.00. Printre temele de discuție ale social-democraților se află remanierea guvernamentală, vizate fiind opt ministere, printre care se numără și unele de la ALDE.