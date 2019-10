Viorica Dancila: "Domnul presedinte are probleme pentru ca a fost implicat intr-un dosar cu casele"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a lansat un atac fara precedent la adresa lui Klaus Iohannis! Premierul l-a acuzat pe presedinte ca s-a inscris in cursa prezidentiala, desi are probleme penale legate de casele pe care le detine. ”Am discutat cu doamna presedinte a Comisiei Europene. Am discutat despre propunerile pe care trebuie sa le facem si modul in care trebuie sa procedam in perioada urmatoare. Am facut doua propuneri, un barbat si o femeie. Dan Nica ramane propunerea noastra, in continuare, e liderul delegatiei europarlamentarilor PSD in grupul social-democratilor in Parlamentul European, e sustinut si de socialistii democrati europeni. Am propus si o femeie, pe Gabriela Ciot, daca se va cere acest lucru, dar vom proceda dupa modul in ...