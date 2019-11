Viorica Dancila, dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale: PSD a recaștigat astazi increderea cetațenilor romani

La scurt timp după anunțarea rezultatelor exit-poll, Viorica Dăncilă a făcut o scurtă declarație de presă. Viorica Dăncilă a fost însoțită la declarație de Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, Mihai Fifor, Eugen Teodorovici, Valeriu Steriu, Petre Daea, Codrin Ștefănescu. “Vreau să îi felicit pe toți cei care au mers la vot. Vreau să le mulțumesc în The post Viorica Dăncilă, după ce a pierdut alegerile prezidențiale: PSD a recâștigat astăzi încrederea cetățenilor români appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.