Viorica Dancila, dupa ce a vazut programul de guvernare al PNL: Vor sa inghețe pensiile și sa taie salariile

Premierul interimar Viorica Dăncilă susține că a citit programul de guvernare al PNL și a constatat că liberalii vor să înghețe pensiile și să reducă salariile bugetarilor.

”Din câte am văzut în programul lor de guvernare, un program în care au alocat Educației doar două pagini și acelea cu lucruri foarte rele pentru Educație. Oameni au de ce să-și facă griji! Nu am văzut creșterea punctului de pensie de la 1 septembrie și asta înseamnă că vor să înghețe pensiile, am văzut că vor să privatizeze companiile din transport, am văzut că vor să aducă salariile bugetarilor la salariul mediu din privat, în loc să își dorească creșterea salariilor, am văzut că vor să comaseze spitalele. Am impresia că vor să ne întoarcem în perioada de austeritate pentru că acest program de guvernare asta arată.”, susține Viorica Dăncilă.