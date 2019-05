Viorica Dancila dupa CEX: A confirmat demiterile si noile numiri. Pe cine indeparteaza, pe cine aduce, pe cine pastreaza

Viorica Dăncilă a declarat puţin înainte de miezul nopţii, după ședința CEX a PSD, că liderii partidului au votat pentru ca Gabriela Firea să revină pe funcțiile pe care le-a deținut în trecut, dar și pentru schimbarea lui Codrin Ștefănescu cu Rodica Nassar.



”Am vorbit cu toți factorii decizionali din PSD. Am ascultat opinia colegilor din teritoriu, am analizat rezultatul alegerilor europarlamentare.

Este importantă unitatea, să înțelegem unde s-a greșit, să ne strângem toți, pentru a putea merge în continuare. Gabriela Firea a fost votată în CEX ca președinte interimar al organizației din București, în urma încheierii mandatului lui Gabriel Mutu și a fost votată ca vicepreședinte al PSD.



Dan Nica a fost votat liderul europarlamentarilor PSD.



Am supus votului funcția de președinte executiv și a fost ales Paul Stănescu, dar și pe cea de secretar genera. A fost o singură propunere, Rodica Nassar.”, a spus Viorica Dăncilă.

Întrebată în conferinţa de presă de după şedinţa CEx dacă va mai colabora cu Anca Alexandrescu, Viorica Dăncilă a răspuns: "Cu Anca Alexandrescu exclus. Mâine o voi elibera din funcţie".

Anca Alexandrescu s-a ocupat de comunicarea PSD, după care a fost numită consilier onorific al premierului. Aceasta era considerată una dintre persoanele prin care Liviu Dragnea o controla pe Dăncilă.

Ana Birchall, Roxana Mânzatu, Natalia Intotero vor fi propuse la Justiţie, Fonduri Europene şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Titus Corlăţean va fi vicepremier în locul lui Birchall, iar Rodica Nasar îl înlocuieşte pe Codrin Ştefănescu ca secretar general, conform deciziilor luate marţi în Comitetul Executiv al PSD.

Viorica Dăncilă a anunțat că îl va suna pe președintele Klaus Iohannis și îi va cere ”să lase deoparte campania electorală și jocul politic”, atunci când va primi noile nominalizări.

”Nu am discutat când facem Congresul. Trebuie să vedem statutul, dacă toate prevederile sunt agreate sau facem modificări, apoi vom avea un Congres și vom desemna candidatul pentru prezidențiale. Probabil la sfârșitul lunii iunie. Săptămâna viitoare ne întâlnim cu partenerii din coaliție.

Nu am discutat despre remaniere. Trebuie să avem miniștri titulari pentru ca să ne putem continua activitatea. Președintele trebuie să aibă obiecții de legalitate, nu de oportunitate. Să lase deoparte campania electorală și jocul politic și să dea un răspuns care să țină de legalitate.



Vom face o analiză pe fiecare minister în parte, și pe MAI și pe MAE. MAE a cerut fiecărui ambasador și consul în parte, iar cei care au greșit trebuie să plătească, indiferent cine este acea persoană.



Nu cred că e o problemă, portofoliul de parteneriat extern nu are legătură cu votul din diaspora. Unde se duce Titus Corlățean e pe parteneriat extern. Avem nevoie de o persoană care să discute cu statele cu care avem parteneriat. Vom discuta despre votul electronic, despre votul prin corespondență.”, a spus Viorica Dăncilă.