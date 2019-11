Viorica Dancila, dupa demisie: Nu este o slabiciune, este un moment de demnitate

Viorica Dăncilă a susținut o conferință de presă după miezul nopții alături de Marcel Ciolacu, președintele intermar al PSD și Paul Stănescu, secretar general interimar al partidului. Fostul premier se va reîntoarce la conducerea organizației de femei. Conducerea interimară a PSD a decis ca Congresul PSD sa aibă loc în februarie. Iată principalele declarații ale The post Viorica Dăncilă, după demisie: Nu este o slăbiciune, este un moment de demnitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.