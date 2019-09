Viorica Dancila, dupa moartea militarului roman in atacul din Afganistan: Este inca o tragedie, un eveniment cumplit care ne indurereaza

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premeirul Viorica Dancila a transmis astazi un mesaj, dupa atacul din Afganistan, dupa ce un alt roman a decedat in atentatul din Kabul din apropierea cartierului general al NATO. Este al doilea mort dupa atentatul de luni din apropierea Ambasadei Romaniei. „Condoleante familiei soldatului roman cazut astazi la Kabul si tuturor celor care au pierdut pe cineva. Soldat roman mort in Afghanistan Este inca o tragedie, inca un eveniment cumplit care ne indurereaza, ne zdruncina, dar ne si obliga, in egala masura, sa continuam sa condamnam si sa luptam cu toate fortele impotriva terorismului, acest flagel menit sa semene ura si teama. Sunt cu sufletul alaturi de cei aflati in durere si reiter ...