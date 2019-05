Viorica Dancila, dupa negocierile cu liderii filialelor judetene: PSD nu iese de la guvernare - SURSE

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Majoritatea liderilor judeteni PSD s-au exprimat, in noaptea de duminica spre luni, pentru a ramane la guvernare, potrivit surselor din conducerea partidului, dupa ce s-a discutat o eventuala retragere. Premierul Viorica Dancila a purtat mai multe discutii telefonice cu lideri judeteni ai PSD care au intrebat-o pe aceasta daca promite ca nu demisioneaza din functie, au relatat lideri judeteni PSD. Prim-ministrul i-a asigurat pe liderii PSD ca nu va demisiona din functie. Viorica Dancila, primele declaratii dupa vot: "Nu demisionez. Romanii au incredere in acest guvern" In aceste conditii, lideri de filiale PSD au asigurat-o pe Viorica Dancila ca nu vor permite debarcarea Guvernului. I ...