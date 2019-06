Viorica Dancila, dupa sedinta coalitiei: Nu trebuie sa suprapunem un referendum peste nicuiun fel de alegeri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat astazi dupa sedinta coalitiei de guvernare din Parlament ca nu trebuie suprapus un referendum peste nicuiun fel de alegeri. ''Am stabilit faptul ca nu trebuie sa suprapunem un referendum peste nicuiun fel de alegeri pentru ca am incalca recomandarile Comisiei de la Venetia si, in acelasi timp, daca luam in calcul ca pentru un vot avem cam doua minute, pentru trei voturi, precum a fost cu referendumul, durata a fost de 6 minute. Asadar, acesta ar fi un motiv de aglomerare. Sunt convinsa ca in cadrul comisiei de cod electoral se vor gasi solutii astfel incat cetatenii sa isi poata exprima votul. '' a spus premierul Dancila. Premierul Viorica Dancila va publica rapoartele privind ...