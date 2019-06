Viorica Dancila, dupa sedinta de Birou Permanent: Am discutat despre motiunea de cenzura

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a prezentat astazi subiectele discutate cu partenerii din ALDE si in sedinta de Birou National Permanent. „Am avut o intalnire cu partenerii din ALDE, unde am discutat despre buna colaborare. Ulterior, am avut sedinta de BPN. Am discutat despre motiunea de cenzura, despre organizarea Congresului, despre modificarea statului. Am infiintat un grup de lucru care sa lucreze la programul de guvernare al partidului. Nu s-a discutat despre candidaturile la sefia PSD“, a spus Viorica Dancila. Zi importanta pentru PSD. Ce se decide la Biroul Permanent Premierul a mentioant ca isi doreste un presedinte de partid care sa stie sa-si asculte colegii si sa nu ia ...