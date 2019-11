Viorica Dancila, dupa valul de excluderi din PSD: A fost un CEX normal. In PSD funcționeaza democrația / Sunt nevatamata

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a declarat marți la TVR 1, după ce Ana Birchall, Cozmin Gușă, primarul de la Bacău și parlamentari PSD au fost excluși din partid într-o ședință CEX tensionată, că a fost „un CEX normal”.

„A fost un CEX normal, in care am analizat rezultatele pentru primul tur. Fiecare coleg si-a spus punctul de vedere, suntem un partid in care functioneaza democratia. A fost fara lacrimi, plansete. Sunt nevatamata, dupa cum observati. Nu a fost niciun scandal. Au fost excluderi - Ana Birchall, Cozmin Gusa, primarul de la Bacau si colegii care au votat investirea guvernului Orban. Am aflat si noi din presa ca e dezastru in CEX. Nu am fi avut de ce sa avem aceste discutii. Nu am facut CEX sa luam capul cuiva”, a zis Dancila.

Vezi si: Lider PSD: 'Oprișan a insistat pentru excluderea lui Gușă, lumea se uita la bombeul de la pantofi' .