Viorica Dancila este candidatul PSD la Cotroceni

dancila firea 14758200

Viorica Dancila a fost votata de majoritatea PSD ca fiind candidatul la alegerile prezidentiale. Paul Stanescu si Dumitru Buzatu au fost impotriva Vioricai Dancila!

Potrivit unor surse, Gabriela Firea ar fi renuntat la candidatura la Cotroceni, dupa ce baronii si-au anuntat sustinerea pentru Viorica Dancila.

Daca inainte de BPN, Gabriela Firea a declarat ca nu se pune problema unei retrageri din cursa, pare ca intilnirea cu Dancila a facut-o sa-si schimbe parerea.

”Dragoste cu de-a sila nu se poate. Eu am vrut sa fac un bine partidului. Daca colegii mei nu considera ca aceasta e calea potrivita pentru ei, nu am decat sa accept decizia care se va lua. Eu voi spune colegilor cum vad lucrurile, care sunt atuurile mele pentru a deveni candidatul PSD la prezidentiale. Inteleg ca nu sunt posibile intelegeri cu ALDE si Pro Romania, cel putin nu pentru primul tur, poate pentru al doilea. Eu nu pot sa impun ceva colegilor, dar poate va venbi si vremea mea”, a declarat Gabriela Firea.

Liderul PSD Vrancea Marian Oprisan a declarat ca Viorica Dancila este o solutie pentru alegerile prezidentiale si are mari sanse de a castiga in fata lui Klaus Iohannis. Social-democratul a precizat ca o coalitie de stanga este binevenita pentru PSD.

„Viorica Dancila este o solutie pentru alegerile prezidentiale. Are sanse mari in fata lui Klaus Iohannis. Repet, astazi vom avea o discutie in interiorul CEx si al Biroului Permanent si vom lua o decizie in acest sens, dar eu cred ca din punctul meu de vedere, doamna Dancila este o solutie”, a afirmat Marian Oprisan, marti, inaintea sedintei social-democratilor, in vederea desemnarii prezidentiabilului partidului.

Presedintele PSD Vrancea a mai spus ca „realizarea unui pol de stanga, o coalitie de stanga e binevenita pentru PSD”.

Premierul a avut, luni, o intrevedere cu liderii ALDE si Pro Romania. Ulterior Viorica Dancila a declarat ca asteapta pana pe 3 august un raspuns de la Calin Popescu Tariceanu si de la Victor Ponta cu privire la sustinerea unui candidat PSD la prezidentiale.

Social-democratii se reunesc, marti, in Birou Politic National, pentru a-si alege candidatul la prezidentiale, urmand ca propunerea sa fie validata in CEx. In cursa interna au ramas oficial Liviu Plesoianu si Serban Nicolae, insa nici Viorica Dancila sau Gabriela Firea nu exclud o candidatura.

Congresul PSD pentru validarea prezidentiabilului are loc pe 3 august.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.