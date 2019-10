Viorica Dancila: 'Eu am hotarat sa nu mai citesc de pe foi. Intotdeauna am vorbit liber'

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul demis Viorica Dăncilă, a recunoscut, luni seară, că la începutul mandatului său în fruntea Guvernului i s-a cerut să citească discursurile de pe foi, potrivit Agerpres.

Dăncilă consideră că perioada respectivă a fost una în care a făcut "o greşeală", subliniind că ea este cea care a luat decizia de a nu mai citi discursurile.

"Eu am hotărât să nu mai citesc de pe foi. Întotdeauna am vorbit liber. Atunci, într-un fel mi se spunea că trebuie să citesc de pe acele foi, ca nu cumva să uit vreun amănunt. A fost o perioadă în care cred că am făcut o greşeală şi cred că acum am remediat această greşeală", a afirmat liderul PSD într-o emisiune la România TV.