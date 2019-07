Viorica Dancila: Eu cred ca am sanse la prezidentiale si cred ca am sanse si in fata lui Klaus Iohannis

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, susţine că are şanse inclusiv în faţa actualului şef al statului Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale din această toamnă, adăugând că întotdeauna a demonstrat că poate fi "şi premierul tuturor românilor", deci poate fi "şi preşedintele tuturor românilor". "Eu cred că am şanse şi cred că am şanse şi în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, pentru că întotdeauna am demonstrat că pot fi şi premierul tuturor românilor, deci pot fi preşedintele tuturor românilor. Am demonstrat că pentru mine este important consensul, este important echilibrul, este importantă solidaritatea, este important ceea ce fac pentru România şi pentru români. Şi cred că de acest lucru au românii nevoie", a declarat Viorica Dăncilă, marţi, la finalul şedinţei CExN al PSD, întrebată dacă ea crede că are şanse mai mari decât Iohannis în alegerile prezidenţiale, în condiţiile în care unul dintre colegii săi social-democraţi, Paul Stănescu, i-a reproşat că nu va avea câştig de cauză întrucât ar fi asociată de electorat cu imaginea fostului şef al partidului Liviu Dragnea. Viorica Dăncilă a adăugat că "trebuie să înceteze" perioada în care "împărţim românii în românii mei şi românii altor partide, în guvernul meu şi guvernul altora". "Cred că am demonstrat că pot să îmi reprezint ţara cu demnitate pe plan extern şi ştim că în atribuţiile preşedintelui sunt politica externă şi politica de securitate şi cred că toate aceste lucruri vor fi apreciate de cetăţeni. Cred că pot să demonstrez că o campanie poate fi făcută pe proiecte, pe consens, pe lucruri bune pentru cetăţeni şi nu prin jigniri sau violenţă verbală. Cred că pot să demonstrez în perioada următoare că un preşedinte trebuie să fie preşedintele tuturor românilor şi că pentru prima dată în istoria acestei ţări putem avea un preşedinte femeie. Şi dacă am fost primul premier al României femeie, primul preşedinte de partid femeie, primul preşedinte care a condus Preşedinţia rotativă a Consiliului UE tot femeie şi am demonstrat că pot să fac performanţă, cred că cetăţenii pot avea încredere că este timpul unui preşedinte al României femeie", a afirmat Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: Dăncilă - candidatul PSD la prezidenţiale: Ştiu că nu o să intru într-o luptă uşoară; mergem pe acelaşi mesaj de unitate Dăncilă: O să câştigăm alegerile; faptul că eu candidez înseamnă că îmi asum conducerea partidului către o victorie