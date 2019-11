Viorica Dancila explica de ce Victor Ponta a obținut un scor mai bun decat ea și promite ca trece la execuții: 'Iohannis a avut echipe mai bune'

Viorica Dăncilă a explicat, în noaptea de duminică spre luni, la plecarea din sediul PSD, că se va ajunge la execuții în PSD, după rezultatul slab de la prezidențiale. Șefa PSD a precizat că scorul partidului a fost mai mic decât cel obținut de Victor Ponta, în urmă cu 5 ani, pentru că acesta nu l-a avut adversar pe președintele în funcție și era și premier în exercițiu.

Întrebată dacă demisionează din poziția de președinte al PSD, Dăncilă a oferit un ”nu” categoric.

Citește și: Cozmin Gușă face dezvăluiri bombă: A făcut fel de fel de demersuri să mă aresteze

”Va fi un un dialog între noi, colegii, în CEX. Nu voi cere absolut nimic. Vreau să vedem de ce s-a ajuns aici, să vedem ce nu s-a făcut bine. Sunt rezultate foarte apropiate, în anumite județe, am pierdut la scor strâns. Trebuie să ne asumăm acest rezultat și să aducem voturi în plus. Eu spun că a fost o muncă de echipă. E bine că am ajuns la numărul de voturi din 2016. Iohannis a fost mai apreciat de electorat, a avut echipe care s-au mișcat mult mai bine, a câștigat în orașele mari. Decizii de schimbare vor fi luate în CEX. Sunt județe în care nu am stat niciodată bine.

Mi-aș fi dorit un scor mai mare. Am făcut ce am considerat că trebuie făcut. Nu a fost un scor cu mult sub ce ne-am calculat. Candidatul nostru nu s-a bătut cu candidatul în funcție, candidatul nostru era și premier, acum nu mai era premier. Avem încrederea a 3,3 milioane de români. Nu am informații despre fraudă în Diaspora, le respect votul. Nu demisionez!”, a declarat Viorica Dăncilă.

Citește și: Nicolae Bădălau îl atacă dur pe Rareș Bogdan:’Cum ţi se face din nou foame, cum scrii despre Bădălău şi despre Diaspora’ .