Viorica Dancila explica gestul RADICAL al lui Eugen Teodorovici și il pune la punct pe Liviu Pleșoianu: ’Trebuie sa dam șansa fiecarui coleg’

Viorica Dăncilă a declarat, referitor la faptul că Eugen Teodorovici s-a reînscris sâmbătă în competiția internă pentru funcția de președinte executiv al PSD, că este un lucru normal, iar fiecare coleg de partid trebuie să aibă șansa de a candida.

„Este un lucru normal, așa cum am menționat de la început, atunci când am luat decizia să avem un congres pe data de 29, am spus că pot participa toate colegele și toți colegii. Eugen Teodorovici și-a depus candidatura în termenul stabilit, însă ieri a spus că nu mai candidează. Azi a revenit, trebuie să dăm șansa fiecărui coleg de a candida”, a afirmat Viorica Dăncilă, la Congresul PSD.

Președintele interimar al PSD a dat și exemplul lui Liviu Pleșoianu, pe care îl are contracandidat la șefia partidului, precizând că deși nu avea susținerea organizației acesta nu a fost împiedicat să candideze.

„Au fost mai multe situații, așa nici domnul Pleșoianu nu îndeplinea condițiile de a candida, nu avea în spate susținerea organizației, dar acest lucru nu trebuie să împiedice un coleg să candideze. Cred că este pentru prima dată când în congres avem astăzi nu număr mare de candidați cu toate condițiile care au fost astăzi spuse”, a conchis Viorica Dăncilă.

Social-democrații își aleg, la ora transmiterii acestei știri, în Congres extraordinar, conducerea partidului. Delegații vor alegere președintele, președintele executiv și a secretarul general al formațiunii.

Votul este unul secret, iar cei 3.961 de delegații votează pe buletine de vot.

La funcția de președinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu și Ecaterina Andronescu.

Eugen Teodorovici, Daniel Suciu, Daniel Florea și Sorin Bota sunt candidații înscriși pentru funcția de președinte executiv, iar pentru cea de secretar general au intrat în cursă Codrin Ștefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe și Rodica Nassar.

Rezultatul va fi anunțat în cadrul Congresului PSD, după numărarea voturilor.