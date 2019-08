Viorica Dancila face portretul robot al viitorului ministru al Educatiei

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat astazi, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CEx) al PSD, intrebata pe cine sustine ca ministru la Educatie, ca aceasta chestiune va fi discutata in CEx, precizand ca trebuie sa fie "un om care sa cunoasca sistemul". Intrebata pe cine sustine la Ministerul Educatiei, premierul Viorica Dancila a replicat: "O sa va spun dupa ce o sa am votul CEx-ului. Un om care sa cunoasca sistemul". Ce se decide astazi la sedinta CEx PSD Liderul PSD a mai precizat ca in sedinta CEx vor fi discutate si propunerile de vicepremieri pe probleme economice si parteneriate strategice. Social-democratii s-au reunit astazi, la Parlament, in sedinta Co ...