Viorica Dancila, fata in fata cu Emmanuel Macron! A stat la aceeasi masa cu Angela Merkel - FOTO

Premierul Romaniei, Viorica Dancila, efectueaza o vizita in Statele Unite ale Americii, acolo unde are programata o intalnire cu vicepresedintele SUA, Mike Pence. Pana atunci, Dancila s-a vazut cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, si Boris Johnson, premierul Marii Britanii. Viorica Dancila, vizita de lucru in SUA. Care este programul OFICIAL al primei zile La o reuniune a liderilor mondiali pentru combaterea terorismului, Dancila, Merkel si Johhson au stat la aceeasi masa. Dancila a avut o scurta discutie si cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care s-a declarat incantat sa o intalneasca.