Viorica Dancila, GAFA in timpul dezbaterii de la Palatul Parlamentului! Cum i-a numit pe romanii din diaspora

Viorica Dancila a facut o gafa in timpul dezbaterii pe care a organizat-o, marti seara, la Palatul Parlamentului, inainte de turul al doilea al alegerilor prezidentiale, ce va avea loc duminica, 24 noiembrie.

Sefa PSD, Viorica Dancila, a vorbit despre ceea ce au facut social-democratii pentru diaspora, sustinand ca guvernul este cel care „a facilitat votul pentru romanii din diaspora” - in conditiile in care votul prin corespondenta si votul de trei zile in diaspora au fost votate de Parlament la initiativa opozitiei.

Viorica Dancila i-a numit pe romanii din strainatate „astia”.

„Iohannis nu a facut nici macar o deplasare pentru romanii din diaspora. Chiar daca s-a deplasat in state unde avem o mare majoritate a romanilor care au plecat din tara, nu s-a intalnit cu astia, nu a vorbit despre venirea lor in Romania si ce face in calitate de presedinte ca romanii sa se intoarca acasa”, a spus Viorica Dancila, potrivit Digi24.ro.

