Viorica Dancila: Guvernul Mareste pensiile. Iata cat valoreaza noul punct de pensii

Viorica Dancile mareste pensiile romanilor, conform unui anunt facut in timpul discursului despre Motiunea de Cenzura impotriva Guvernului. Printre acuzele aduse opozitiei ca induce in eroare poporul roman, Dancila a precizat ca a marit deja pensiile in avans si ca urmeaza ca in septembrie sa fie marite din nou. Noul punct de pensie – Cu cat se vor majora pensiile Desi opozitia a vehiculat ca majorarea pensiilor a fost facuta cu intarziere, Premierul Dancila a explicat ca majorarea a fost facuta in avans. Conform programului de guvernare majorarea urmatoare ar fi trebuit facuta in ianuare 2020, dar guvernul a hotarat sa mareasca pensiile de la 1 septembrie. Astfel noul punct de pensie, valab ...