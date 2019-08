Viorica Dancila i-a raspuns lui Teodor Melescanu: "Eu nu pot sa fac pierdut un document"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Constanta, ca nu a primit de la fostul ministru de Externe referatul privind rechemarea in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, dupa ce Teodor Melescanu a acuzat-o ca a „ratacit” documentul. „Eu nu pot sa fac pierdut un document. Daca l-as fi primit l-as fi semnat in prima clipa, fara ezitare. Am dispus deja sa se faca o analiza, incepand de luni, privind cursul acestui document”, a zis premierul. Viorica Dancila a declarat, joi, la Arges, ca nu a primit niciun document privind rechemarea lui George Maior din functia de ambasador al Romaniei in SUA de la fostul ministru de Externe Teodor Melescanu. Premierul a adaugat ca va discuta despre subiec ...