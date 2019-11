Viorica Dancila i-a vrajit pe liderii PNL chiar intr-un fief liberal: Laude si dedicatii pentru presedintele PSD

Aflată joi într-o vizită la Oradea, premierul interimar Viorica Dăncilă a reuşit să stârnească aprecierea unor lideri PNL, chiar în fieful liberal condus de Ilie Bolojan.

Vizita premierului Viorica Dăncilă de la Oradea a cuprins un popas la secția de maternitate a Spitalului Județean. A fost singura vizită la vreun spital de la Oradea și a avut ca motivație verificarea investițiilor majore făcute aici în 2019, notează bihon.ro.

Deși membru PNL, managerul Spitalului Județean Oradea, dr. Gheorghe Carp a declarat: „Nu am cum să nu recunosc investiția pe care Ministerul Sănătății, condus de Sorina Pintea a făcut pentru acest spital. Gândiți-vă că numai într-un singur an, în acest an, Spitalul Județean Oradea a primit 6 milioane de euro de la Ministerul Sănătății! Am primit 10 milioane lei pentru aparatură, 8 milioane lei pentru reparații capitale, plus aparatul de rezonanță magnetică nucleară, montat la secția de maternitate și alte aparate”.

Seara, Viorica Dăncilă a participat la mitingul electoral pe care PSD l-a avut la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. La finalul discursurilor politice, pe scenă a urcat Ansamblul Crişana, din care face parte şi consilierul judeţean PNL Cornel Borza, chemat să cânte pentru sutele de social-democraţi adunaţi. La prima melodie, „Cântă cucu-n Bucovina”, liderii PSD, inclusiv Dăncilă, au rămas pe scenă, aplaudând în ritmul cântecului, însă apoi, la îndemnul candidatei social-democrate la preşedinţia ţării, politicienii au coborât în mulţime. Cornel Borza a surprins mulţimea, pentru că în timp ce cânta versul „O Românie Mare”, el s-a apropiat de Viorica Dăncilă, a prins-o după umăr pe şefa PSD şi i-a dedicat melodia.