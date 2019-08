Viorica Dancila ii da șah lui Klaus Iohannis in relația cu Israelul

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat sâmbătă, la Mamaia, că în două rânduri a trimis preşedintelui Klaus Iohannis propuneri pentru funcţia de ambasador al României în Israel, dar nu a primit niciun răspuns de la şeful statului, potrivit Agerpres.

Întrebată, la finalul Comitetului Executiv al PSD, de ce România încă nu are un ambasador în Israel şi cine "blochează" mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, Dăncilă a arătat că la aceste întrebări trebuie să dea un răspuns şeful statului.

"Am făcut prima propunere, am aşteptat o perioadă, nu am primit niciun răspuns de la domnul preşedinte. Am făcut a doua propunere de ambasador, nu a fost nici nominalizarea, dar nici un răspuns pozitiv sau negativ în ceea ce priveşte numirea ambasadorului. Numirea ambasadorilor se face de preşedintele României, se avizează de primul-ministru şi se trimite către Administraţia Prezidenţială. Cred că la această întrebare trebuie să răspundă domnul Iohannis. Mai mult decât atât, mutarea Ambasadei României este tot atributul preşedintelui, deci şi la aceasta trebuie să răspundă tot preşedintele'', a spus Viorica Dăncilă.

