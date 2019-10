Viorica Dancila ii da o replica taioasa lui Klaus Iohannis: Atunci cand dai lectii, trebuie sa...

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania. Prezenta la Vaslui, ea a precizat ca, dupa motiune, va veni cu remanierea in Parlament. "Nu va trece. Nu am emotii, motiunea nu va trece. (...) Ma bazez pe oamenii de buna-credinta care stiu ce inseamna stabilitate in Romania", a spus Viorica Dancila, prezenta la Vaslui. Prim-ministrul i-a reamintit presedintelui Klaus Iohannis ca trebuie sa numeasca interimari pentru portofoliile lasate libere de ALDE. "Domnul presedinte Iohannis in p ...