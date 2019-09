Viorica Dancila ii da peste NAS Anei Birchall in privința 'foii de parcurs' pe statul de drept: 'Nu are mandat de la Guvern'

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat, miercuri seară, că nu are cunoștință de vreo "foaie de parcurs" agreată de Ana Birchall cu procurorul general american, precizând că dacă aceasta ar exista, nu are mandat din partea Guvernului României, anunță MEDIAFAX.

"Nu, nu am cunoștință despre așa ceva, iar dacă ar exista, nu este niciun mandat din partea Guvernului României", a declarat Viorica Dăncilă.

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a declarat, miercuri, înainte de ședința CEx PSD, că nu există niciun "to do list", nici cu SUA, nici cu alt stat, referindu-se la "foaia de parcurs" pe întărirea statului de drept în România despre care i-a cerut explicații președintele CSM, Lia Savonea.

"În ceea ce privește acest "to do list" despre care se tot vorbește, pe mine m-a deranjat ieri maniera necolegială și faptul că o solicitare venită pe 13 septembrie nu a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței. În schimb, pentru a înlătura orice speculație, vă garantez că la nivelul ministerului Justiției nu există niciun fel de "to do list", fie cu SUA, fie cu orice alt terț. Cred că după această declarație, pe care nu am vrut ieri să intru în detalii... Tocmai am spus că nu există un "to do list". În calitate de vicepremier pentru parteneriate strategice, vă asigur că am promovat interesul României și parteneriatul cu SUA este, din punctul meu de vedere, cel mai important parteneriat al României. E un dialog absolut normal între ministerul Justiției și Depatamentul de Justiție al SUA în vederea pregătirii unei vizite la care am fost invitată", a spus Ana Birchall.

Președintele CSM, Lia Savonea, i-a cerut, marți, în plenul CSM, ministrului Justiției, Ana Birchall, să precizeze dacă a agreat în vreun fel cu procurorul general american sau cu reprezentanții altui stat asupra unei ”foi de parcurs” cu privire la întărirea statului de drept din România. Aceasta a refuzat, la momentul respectiv, să furnizeze un răspuns explicit.