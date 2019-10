Viorica Dancila ii ia apararea Gabrielei Firea: 'Nu mi se par justificate aceste atacuri'

Prim-ministrul demis Viorica Dăncilă - care a participat luni la o întâlnire cu primarul general, Gabriela Firea, şi cu reprezentanţi ai RADET - a declarat că nu i se par justificate "atacurile" la adresa regiei de termoficare şi a edilului Capitalei potrivit Agerpres

"Aţi ridicat două probleme, una referitoare la problema pe care o aveţi cu ELCEN. Este adevărat, este o problemă care apare în fiecare an. Nu mi se par justificate aceste atacuri de fiecare dată la RADET şi, în special, la primarul general al Capitalei. Referitor la cea de-a doua problemă ridicată, cea cu plafonarea de 68 de lei la gaze, decizie pe care am luat-o în cadrul ordonanţei 114, este adevărat că aici trebuie să venim cu o modificare, o modificare pe care am solicitat-o deja Ministerului Energiei, şi anume definirea consumatorului vulnerabil, astfel încât această plafonare la preţul energiei să se regăsească în factura fiecărui consumator vulnerabil. Acest lucru ajută şi RADET, pentru că ELCEN nu mai poate ridica preţul, astfel încât să fie afectat RADET-ul", a spus prim-ministrul.

Dăncilă a salutat faptul că primarul general, Gabriela Firea, a anunţat că nu are în vedere indisponibilizări în rândul angajaţilor RADET. Ea a mai precizat că Guvernul este un "partener al primarului general" şi al RADET "în a da un răspuns favorabil" solicitărilor pe care aceştia le au.



"Cred că este important dialogul. Cred că este important să vedem provocările la care dvs. cereţi un răspuns şi noi să identificăm soluţiile pentru a răspunde acestor provocări. (...) Sunt convinsă că trebuie să găsim un echilibru şi trebuie să venim cu lucruri aplicate, astfel încât RADET să nu mai întâmpine aceleaşi probleme pe care le-aţi avut an de an. (...) Referitor la ce se va întâmpla în perioada următoare, este greu să vă dau un răspuns, dar pot să vă spun că vom fi aceiaşi susţinători ai dvs, indiferent de poziţia pe care o ocupăm în statul român. Pentru că, aşa cum ştiţi, asigurăm un interimat din punct de vedere al guvernării, dar vom fi susţinătorii dvs, chiar dacă nu ne vom mai afla la guvernare", a precizat ea