Viorica Dancila il ACUZA pe Klaus Iohannis ca se lauda cu realizarile PSD: 'Legea data de guvernul nostru a facut lucrurile sa mearga in Diaspora, nu a lor'

Viorica Dăncilă, președintele PSD, a făcut noi declarații, de la sediul PSD, după ultimele remarci ale lui Klaus Iohannis, făcute în Maramureș.

"Noi suntem foarte deschiși la o dezbatere, în care trebuie să susțină ceea ce vor să facă. Am văzut că au venit în fața românilor cu foarte multe realizări, dar nu au spus niciodată că legea dată de guvernul nostru a făcut lucrurile să meargă în Diaspora.

Ceea ce a făcut cu președinția rotativă, fac miniștrii din guvernul său acum. Am văzut în programul guvernului Ludovic 1 din dinastia Iohannis, lucruri care se referă la comisia rotativă. Românii știu adevărul, sunt oameni onești care știu ce a făcut fiecare. Referitor la știrile fake news, vă spun că nu am face așa ceva, nu am făcut", a declarat Viorica Dăncilă.

Citește și: Florin Iordache: Nu ne este rușine cu Viorica Dăncilă! O să vedeți în turul doi ce figură frumoasă va face

Întrebată de plângerea penală pe care ar face-o USR PLUS, președintele PSD a spus: "Cred că USR PLUS ar trebui să se uite către Iohannis. Noi nu am acuzat USR PLUS.

Cred că pentru a-și ascunde lașitatea și aroganța, este ușor să-i acuzi pe ceilalți".