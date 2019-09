Viorica Dancila il pune la punct pe Klaus Iohannis: ''CCR i-a spus presedintelui ca de indata trebuie sa numeasca ministrii interimari''

dancila iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila ii atrage atentia lui Klaus Iohannis ca persista in conflictul constitutional constatat de Curtea Constitutional;a a Romaniei (CCR), prin refuzul de a numi ministrii interimari, asa cum a cerut Curtea. Viorica Dancila il ATACA pe Klaus Iohannis: Face ceea ce stie cel mai bine, nu tine cont de nimeni Dancila ii cere lui Iohannis sa respecte Constitutia tarii, pe care a jurat la investire, in decembrie 2014 si ii aminteste ca in timp ce el vorbeste despre o ”guvernare catastrofala si esuata”, Donald Trump lauda executivul PSD. ”Eu nu as vorbi de un conflict. Am vazut decizia CCR, care i-a spus presedintelui ca de indata trebuie sa numeasca ministrii interim ...