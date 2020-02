Viorica Dancila il susține pe Macel Ciolacu la șefia PSD: 'Nu candidez la Congresul partidului'

Fostul premier Viorica Dăncilă a anunţat, luni, că nu va candida la Congresul extraordinar al PSD pentru funcţia de preşedinte al partidului, precizând că îl susţine pe actualul lider interimar, Marcel Ciolacu.

"Nu candidez. O să susţin o echipă care să coordoneze şi să relanseze partidul pentru alegerile locale şi parlamentare. (...) Să vedem cu ce reformă vine fiecare candidat, echipa pe care o are în jur. Nu am discutat despre aceste lucruri (dacă sunt mai mulţi candidaţi - n.r.), probabil că astăzi vom afla mai multe, nu fac parte din echipa de conducere a PSD. Probabil, astăzi, vedem dacă preşedintele interimar va candida, eu sper să candideze şi sper să ne pregătim cât mai repede pentru alegeri. Îl susţin pe domnul Ciolacu, a preluat (partidul - n.r.) într-o perioadă dificilă, am văzut că a coordonat foarte bine trecerea moţiunii de cenzură. Deci, eu cred că s-au făcut paşi în direcţia cea bună", a declarat Dăncilă la Parlament, înaintea reuniunii CExN al PSD, potrivit Agerpres.

Fostul preşedinte al PSD consideră că tema alegerilor anticipate este invocată de liberali pentru a atrage atenţia de la faptul că punctul de pensie nu va creşte sau de la alte "măsuri împotriva românilor".

"Important este de ce vor cei de la PNL alegeri anticipate. Cred că de aici trebuie să plecăm. (...) E clar că vor o politică de austeritate, e clar că ne îndreptăm către FMI, e clar că în martie s-ar putea declanşa procedura de deficit bugetat excesiv, ceea ce presupune un plan de măsuri din partea Comisiei Europene. Şi, pentru că ştiu că toate acestea care urmează, că nu pot creşte punctul de pensie, că vor veni cu măsuri pe care românii nu le doresc, atunci soluţia este dată de alegerile anticipate. Oricum PSD e pregătit", a susţinut Dăncilă.