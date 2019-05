Viorica Dancila: ''In Guvernul pe care-l conduc am promovat mai multe doamne in functia de ministru care au rezultate remarcabile''

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Extinderea valorificarii capacitatilor de conducere si profesionale ale femeilor va aduce o calitate superioara in activitatea institutiilor publice, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Peste 50% din populatia Romaniei este feminina, educatorii sunt in majoritate femei, multe femei sunt implicate in viata politica si civica, suntem, deci, coautoare, cu responsabilitati depline la multe dintre proiectele legislative prin care ne dorim sa schimbam lumea. Ca prim-ministru al Romaniei, afirm in fata dumneavoastra ca am inceput deja sa o facem. In Guvernul pe care-l conduc am promovat mai multe doamne in functia de ministru care au rezultate remarcabile si care pun in aplicare proiecte benef ...