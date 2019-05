Viorica Dancila, in județul lui Victor Ponta: Scoatem in SEAP licitația pentru programul de execuție DN 66A

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că programul pentru execuția DN 66A Câmpu lui Neag-Cerna, județul Gorj, va fi scos la licitație în SEAP, după ce Guvernul a adoptat o Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

„Ne-am bucurat de multă ospitalitate și de încrederea cetățenilor din această zonă. Am fost la Complexul Energetic Hunedoara. Am discutat despre problemele pe care le au. Am identificat soluții, iar în următoarea perioadă vom pune în aplicare aceste soluții. Am vorbit despre DN 66A, unde am adoptat deja o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Scoatem în SEAP licitația pentru programul de execuție și, de asemenea, avem deja alocarea penru acest drum până la 31 mai”, a afirmat Viorica Dăncilă, duminică, la Lupeni, conform Mediafax.

Șeful Executivului a mai oferit detalii despre subiectele discutate cu locuitorii , precizând că au fost abordate teme precum pensiile, turismul sau investițiile în zonă în vederea dezvoltării economice.

„Am discutat despre pensii. Am cu mine ministrul Muncii. Am discutat despre identificarea unor soluții economice, pentru investiții în zonă. Am discutat despre turism. Cred că toate aceste lucruri sunt elemente pozitive pe care cetățenii le-au apreciat pentru că nu am venit cu promisiuni de campanie, nu am venit cu promisiuni care să necesite o așteptare lungă din partea cetățenilor. Am venit cu lucruri concrete. Am vorbit mai mult despre ceea ce am făcut, ceea ce vom face în scurt timp și de asemenea despre o foaie de parcurs în care să rezolvăm problemele pe care le-au ridicat cetățenii”, a explicat Dăncilă.

Întrebată ce propuneri concrete va avea Guvernul în legătură cu turismul, premierul a spus că ministrul Finanțelor și ministrul interimar al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, va avea săptămâna viitoare o întâlnire cu o delegația compusă din oameni care activează în domeniu.

„Ne-am întâlnit cu mai mulți oameni de afaceri, ne-am întâlnit cu primari, am vorbit despre cum văd dânșii dezvoltarea din punct de vedere turistic. Săptămâna viitoare o delegație se va întâlni cu ministrul Finanțelor și ministrul interimar al Fondurilor Europene pentru a identifica soluțiile care se pliază pe această zonă, astfel încât să dezvoltăm turismul. Este într-adevăr o zonă foarte frumoasă și cred că această zonă trebuie să o vadă nu numai români, dar și foarte mulți străini. Trebuie să încurajăm turismul și cred că am putea începe chiar aici pe Valea Jiului”, a conchis Viorica Dăncilă.

Șeful Executivului a vizitat mai multe localități din Valea Jiului precum Lupeni, Petroșani și Uricani. Printre obiectivele vizitate s-a numărat și Complexul Energetic Hunedoara.

Pe 18 aprilie, Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 66A km 47+600-km 66+204, Câmpu lui Neag - Cerna“ din judeţul Gorj.

Investiția se ridică la 307.506.000 de lei, sumă alocată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.