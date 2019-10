Viorica Dancila, in PROCES cu cei care i-ar fi folosit numele in mod abuziv

Viorica Dancila 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila si PSD se adreseaza judecatorilor intr-un proces care vizeaza principalul furnizor de servicii de gazduire si inregistrare domenii din Romania, dar si Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Informatica, aflat sub subordinea Guvernului. LOVITURA primita de Opozitie: Viorica Dancila a intors un deputat PSD, care semnase motiunea de cenzura Viorica Dancila vrea ca site-urile cu numele ei deschise de altii, care-i fac daune in campanie, sa fie confiscate prin decizia instantei si atribuite ei. Avocatii arata in aceasta plangere ca s-ar fi folosit abuziv numele Vioricai Dancila. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...