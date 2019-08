Viorica Dancila: In spatele meu nu sta nimeni și nimic altceva decat munca

Viorica Dăncilă a spus, în primul discurs ca prezidențiabil al PSD, că își propune ca România să devină o țară sigură, în care nimeni să nu se mai teamă pentru propria integritate. Dăncilă a precizat că ea este de 23 de ani în PSD și a ajuns în această poziție doar prin muncă, fără ca nimeni să fie în spatele ei.

”Eu țin cu oamenii, eu nu mă lupt împotriva nimănui, eu țin cu românii, cu fiecare român. Sunt de 23 de ani în PSD, 23 ani de credință în această mare familie, 23 de ani de muncă în folosul partidului. În spatele meu nu stă nimeni și nimic altceva decât muncă și mers înainte. Am fost lider local, am condus organizația locală, am fost președintele organizației de femei, am fost membru al PE timp de 9 ani, de unde am plecat pentru a conduce Guvernul României.

Am plecat de la premisa fiecărui tânăr din țara asta. Am pornit dintr-o familie frumoasă, dintr-un oraș mic, fără privilegii. Am muncit pentru tot ceea ce am obținut. Cred în PSD, cred în capacitatea noastră de luptă. Asta este devi

Această țară nu poate fi condusă de la Cotroceni sau de la Guvern. România trebuie condusă dintre oameni și nu odată la 5 ani, ci în fiecare zi de muncă. Președintele este dator să muncească pentru țară, să reconstruiască de la rădăcini. Vreau o țară în care nimeni nu trebuie să se teamă, domnia legii trebuie să fie pe primul plan. Am pornit o luptă împotriva criminalității și nu mă voi opri. Am promis o reformă a MAI, care deja se întâmplă și care se va încheia în momentul în care nimănui nu-i va mai fi teamă pentru el și ai lui. Mă voi lupta pentru o Românie sigură, în care cei vulnerabili să nu mai fie victimă. Viziunea mea este cea a unei Românii în care legea este aspră pentru cei care încearcă să profite de oamenii vulnerabili.”, a spus Viorica Dăncilă.