Viorica Dancila, in vizita la mai multe spitale. Premierul face un anunt important despre spitalele regionale

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, după vizitarea Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, că acesta este un exemplu în privinţa lucrurilor bune făcute datorită implicării pentru a asigura dotările necesare, dar şi a cadrelor medicale.

CITESTE SI: De ce BEREA trebuie băută cu mai multă spumă

"Este un exemplu de bune practici şi unde o să merg o să dau exemplu spitalul (de Neurochirurgie - n.r) de la Iaşi. Nu numai din punct de vedere al dotării, pentru că ştiu că fiecare lucru nu vine singur, dar şi din punct de vedere al experienţei, al implicării medicilor, cadrelor medicale. Am văzut aici un loc care poate concura cu foarte multe spitale din Europa şi nu numai. Am văzut aici o cooperare foarte bună între administraţia locală, preşedintele Consiliului Judeţean şi medicii de aici din spital, cadrele medicale, conducerea spitalului. Am văzut că acolo unde se vrea, acolo unde oamenii îşi doresc, aceste lucruri se pot realiza. Mai mult decât atât, acest guvern a înţeles că sănătatea, educaţia sunt foarte importante", a declarat jurnaliştilor Viorica Dăncilă, potrivit Agerpres.

Premierul a ţinut să reamintească faptul că sănătatea are cea mai mare alocare bugetară de până acum.



"Avem cea mai mare alocare bugetară acordată sănătăţii dintre toate guvernele, pentru că ştim că în centrul măsurilor noastre trebuie să se afle cetăţeanul, iar pentru a face acest lucru avem nevoie de dotări în spital. Astfel încât, aproape toate spitalele din România sunt dotate cu aparatură performantă. Bineînţeles, aici este o situaţie aparte, avem într-adevăr, pe lângă aparatura performantă, medici foarte dedicaţi. Şi faptul că acolo unde poate şansele de a trăi sunt foarte mici, aici au o soluţie şi pot să dea o şansă pacienţilor cu aceste afecţiuni, cred că este un lucru foarte important", a declarat şeful Guvernului.



Întrebată fiind despre proiectul Spitalului Regional de Urgenţe, Dăncilă a spus că acesta este o prioritate pentru actuala guvernare.



"Spitalul Regional de la Iaşi este o prioritate. Din cele trei spitale regionale, spitalul de la Iaşi este cel mai avansat, astfel încât fondurile vor veni pentru spitalul de la Iaşi într-o primă fază", a răspuns jurnaliştilor Viorica Dăncilă.



Tot în cursul zilei de vineri, premierul a vizitat, alături de ministrul Răzvan Cuc şi vicepremierul Mihai Fifor, Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă, cea mai mare maternitate din zona Moldovei, unde este singura clinică de neonatologie. La ieşirea din unitatea medicală, Dăncilă s-a arătat a fi impresionată de vizita făcută la clinica de Neonatologie şi la cea de prematuri.

"Sunt foarte impresionată, sunt impresionată de modul în care această echipă luptă pentru a creşte aceşti copii, a le da o şansă. E o echipă extraordinară, am văzut cât s-au implicat, am văzut şi ceea ce solicită şi, în fond, vizita aici este să vedem şi ceea ce s-a realizat pentru că sunt lucruri foarte frumoase, dar şi ce nevoi au pentru a răspunde acestor nevoi. (...) Am fost şi am văzut acei copii de 4-500 de grame, este impresionant", a răspuns premierul Dăncilă.



Atât pe timpul vizitei la Spitalul de Neurochirurgie Prof.dr Nicolae Oblu cât şi la cea loa Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă, premierul Viorica Dăncilă a fost huiduită de câteva persoane.