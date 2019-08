Viorica Dancila: INCHISOAREA PE VIATA pentru criminali

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va da o ordonanta de urgenta pentru inasprirea pedepselor aplicate criminalilor, violatorilor si pedofililor, prin care va introduce inclusiv pedeapsa inchisorii pe viata. "Am spus ca vreau sanctiuni drastice pentru criminali, violatori si pedofili. Voi da o ordonanta de urgenta pentru instituirea pedepsei cu inchisoarea pe viata, respectiv inasprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranta pentru lipsa de umanitate si lipsa de respect fata de cetatean", a declarat Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Viorica Dancila anunta masuri pentru cresterea accesului pacientilor la medicamente si servicii medicale performante Prim-ministrul a ...