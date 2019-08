Viorica Dancila, intalnire cu viceprim-ministru pentru reforma justitiei si ministru al afacerilor externe al Bulgariei

Prim-ministrula primit-o astăzi, 26 august 2019, pe, viceprim-ministru pentru reforma justiţiei şi ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria, aflată în vizită la București.Vizita oficialului bulgar are loc în contextul unui an cu semnificații în relaţia bilaterală, marcat de aniversarea a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-bulgare.În cadrul întrevederii, prim-ministrul României a salutat relațiile de bună cooperare dintre România și Bulgaria, în contextul dinamicii deosebite a dialogului politic la toate nivelurile din ultimul an, pe fundalul organizării, în luna martie 2019, a celei de-a cincea reuniuni a Consiliului de Cooperare la nivel înalt dintre România și Bulgaria. Premierul a exprimat dorința aprofundării cooperării româno-bulgare, inclusiv prin stabilirea modalităților concrete de cooperare pentru valorificarea oportunităților economice din cele două state. În acest sens, prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat importanța proiectelor precum: asigurarea navigabilității optime pe Dunăre tot timpul anului, interconectarea piețelor de energie, optimizarea utilizării programelor de cooperare transfrontalieră, valorificarea oportunităţilor oferite de Strategia Dunării.Prim-ministrul Viorica Dăncilă a reiterat necesitatea unei strânse colaborări cu partenerii bulgari pentru atingerea obiectivelor prioritare în plan european și pentru menţinerea unor alocări importante pentru politica de coeziune şi cea agricolă în cadrul negocierilor pentru noul cadru financiar multianual, promovarea cooperării regionale şi a regiunii Mării Negre, avansarea politicii de extindere în Balcanii de Vest și apropierea de UE a partenerilor din est.