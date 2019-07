Viorica Dancila, intalnire cu Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu cu privire la un acord pentru alegerile prezidentiale

"Am avut astăzi o întâlnire la Vila Lac atât cu preşedintele Pro România, Victor Ponta, cât şi cu preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Am discutat despre un acord de cooperare în vederea alegerilor prezidenţiale din toamna acestui an, am discutat despre guvernare şi despre modul în care vedem un parcurs comun în următoarea perioadă. (...) Din partea preşedintelui Pro România, Victor Ponta, nu am avut încă un răspuns, de fapt nici nu i-am cerut încă un răspuns, au fost teme pe care le-am discutat şi până în 3 august sper să avem un răspuns. Am discutat şi cu domnul preşedinte Călin Popescu Tăriceanu. Am vorbit despre guvernare, despre modul în care vrem ca anumite măsuri de guvernare să le gândim mult mai bine şi am vorbit chiar despre o restructurare a Guvernului în toamna acestui an, în momentul în care începe activitatea parlamentară", a spus Dăncilă, la Antena 3.